«Лестер» проиграл «Саутгемптону» в матче чемпионата Англии

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Саутгемптон». Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 14-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Лестер Сити» Деннис Прает. Через 5 минут счёт сравнял хавбек «Саутгемптона» Стюарт Армстронг. В концовке встречи, на 81-й минуте, нападающий Дэнни Ингс вывел гостей вперёд в счёте. Таким образом, «Саутгемптон» довёл беспроигрышную серию в АПЛ до 5 матчей.
«Саутгемптон» набрал 28 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер Сити» (45) — на 2-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 58 очков в 20 матчах.
Видео победного гола доступно на «Чемпионате».
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