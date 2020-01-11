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«Лестер» проиграл «Саутгемптону» в матче чемпионата Англии

«Лестер» проиграл «Саутгемптону» в матче чемпионата Англии
Футбол / Англия 0

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Саутгемптон». Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 14-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Лестер Сити» Деннис Прает. Через 5 минут счёт сравнял хавбек «Саутгемптона» Стюарт Армстронг. В концовке встречи, на 81-й минуте, нападающий Дэнни Ингс вывел гостей вперёд в счёте. Таким образом, «Саутгемптон» довёл беспроигрышную серию в АПЛ до 5 матчей.

«Саутгемптон» набрал 28 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер Сити» (45) — на 2-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 58 очков в 20 матчах.

Англия - Премьер-лига. 22-й тур
11 января 2020, суббота. 18:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
1 : 2
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Прает – 14'   1:1 Армстронг – 19'   1:2 Ингс – 81'

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».

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