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Сульшер: доволен Рашфордом, он показал фантастический результат

Сульшер: доволен Рашфордом, он показал фантастический результат
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (4:0). Напомним, форвард «красных дьяволов» Маркус Рашфорд оформил дубль в этой встрече.

«Я счастлив. Мы начали играть с первых позиций. «Манчестер Юнайтед» показал себя как трудолюбивая команда. Вот этого я и хочу от своих игроков. В любом матче АПЛ мы должны стараться доминировать на поле. Второй тайм мы провели очень хорошо.

Маркус Рашфорд показал фантастический результат. Он боролся, он многого добился в этой игре. Он сохранял хладнокровие. Я очень доволен Маркусом. Мы близки к тому, чтобы вернуться в свою форму. Мы проделали хорошую работу и готовы продолжать это делать», — приводит слова Сульшера BT Sport.

«Манчестер Юнайтед» с крупным счётом обыграл «Норвич Сити» в матче АПЛ
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