«Манчестер Юнайтед» с крупным счётом обыграл «Норвич Сити» в матче АПЛ

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Норвич Сити». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд на 27-й минуте. В начале второго тайма Рашфорд отправил второй мяч в ворота соперника. Спустя две минуты форвард «красных дьяволов» Антони Марсьяль довёл счёт до разгромного. В концовке ещё один мяч в ворота «Норвич Сити» отправил нападающий хозяев Мэйсон Гринвуд.
Результаты других матчей 22-го тура чемпионата Англии
«Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 1:0
«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:1.
Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».
Видео победного гола доступно на «Чемпионате».
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