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«Манчестер Юнайтед» с крупным счётом обыграл «Норвич Сити» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» с крупным счётом обыграл «Норвич Сити» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Норвич Сити». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд на 27-й минуте. В начале второго тайма Рашфорд отправил второй мяч в ворота соперника. Спустя две минуты форвард «красных дьяволов» Антони Марсьяль довёл счёт до разгромного. В концовке ещё один мяч в ворота «Норвич Сити» отправил нападающий хозяев Мэйсон Гринвуд.

Результаты других матчей 22-го тура чемпионата Англии

«Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 1:0

«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:1.

Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 22-й тур
11 января 2020, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 0
Норвич Сити
Норидж
1:0 Рашфорд – 27'   2:0 Рашфорд – 52' (пен)   3:0 Марсьяль – 54'   4:0 Гринвуд – 76'
Англия - Премьер-лига. 22-й тур
11 января 2020, суббота. 18:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Ришарлисон – 38'

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 22-й тур
11 января 2020, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Альмирон – 7'   1:1 Дендонкер – 14'
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