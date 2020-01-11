«Манчестер Юнайтед» с крупным счётом обыграл «Норвич Сити» в матче АПЛ

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Норвич Сити». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд на 27-й минуте. В начале второго тайма Рашфорд отправил второй мяч в ворота соперника. Спустя две минуты форвард «красных дьяволов» Антони Марсьяль довёл счёт до разгромного. В концовке ещё один мяч в ворота «Норвич Сити» отправил нападающий хозяев Мэйсон Гринвуд.

Результаты других матчей 22-го тура чемпионата Англии

«Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 1:0

«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:1.

Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».