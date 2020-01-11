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Гол после шикарного финта с разворотом — в обзоре матча «Эвертон» — «Брайтон»

Гол после шикарного финта с разворотом — в обзоре матча «Эвертон» — «Брайтон»
Футбол / Англия 0

«Эвертон» на своём поле выиграл у «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги со счётом 1:0.

Единственный гол на 38-й минуте забил нападающий хозяев Ришарлисон. Получив передачу в штрафной, он опередил одного защитника, эффектным финтом с разворотом обыграл второго, а затем ударом с подкруткой отправил мяч в ворота от дальней штанги.

Кроме того, после подсказки от специалистов системы VAR судья отменил гол «Эвертона» на 78-й минуте.

Арбитр предъявил две жёлтые карточки хозяевам и одну — гостям.

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Эвертон», набрав 28 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 11-е место, а «Брайтон энд Хоув Альбион» с 24 очками — 14-е.

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