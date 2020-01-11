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Два гола за 25 минут Рашфорда — в обзоре матча «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити»

Два гола за 25 минут Рашфорда — в обзоре матча «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити»
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Норвич Сити» со счётом 4:0 в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол, на 27-й минуте, забил нападающий хозяев Маркус Рашфорд. Он с близкого расстояния замкнул фланговую подачу.

Во втором тайме вратарь гостей Тим Крул нарушил правила в своей штрафной.

И на 52-й минуте Рашфорд с пенальти оформил дубль.

Спустя 2 минуты нападающий Антони Марсьяль довёл перевес «Манчестер Юнайтед» до крупного, головой отправив мяч в ворота после навеса с фланга.

Окончательный счёт на 76-й минуте установил нападающий Мэйсон Гринвуд, низовым ударом поразив дальний угол с линии штрафной.

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Манчестер Юнайтед», набрав 34 очка, занимает в турнирной таблице АПЛ 5-е место, а «Норвич Сити» с 14 очками — 20-е.

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