Два гола за 25 минут Рашфорда — в обзоре матча «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити»

«Манчестер Юнайтед» дома разгромил «Норвич Сити» со счётом 4:0 в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.
Первый гол, на 27-й минуте, забил нападающий хозяев Маркус Рашфорд. Он с близкого расстояния замкнул фланговую подачу.
Во втором тайме вратарь гостей Тим Крул нарушил правила в своей штрафной.
И на 52-й минуте Рашфорд с пенальти оформил дубль.
Спустя 2 минуты нападающий Антони Марсьяль довёл перевес «Манчестер Юнайтед» до крупного, головой отправив мяч в ворота после навеса с фланга.
Окончательный счёт на 76-й минуте установил нападающий Мэйсон Гринвуд, низовым ударом поразив дальний угол с линии штрафной.
Видео победного гола доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Манчестер Юнайтед», набрав 34 очка, занимает в турнирной таблице АПЛ 5-е место, а «Норвич Сити» с 14 очками — 20-е.
- 11 января 2020
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