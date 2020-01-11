«Барселона» хочет, чтобы Хави определился с будущим до конца 12 января

Руководство «Барселоны» предложило своему бывшему игроку Хави сменить Эрнесто Вальверде на посту главного тренера команды. В каталонском клубе хотят, чтобы 39-летний специалист дал ответ до конца завтрашнего дня (12 января), сообщает Marca.

Ранее стало известно, что сине-гранатовые готовы подписать с Хави контракт до 30 июня 2022 года. Первоначально боссы «Барселоны» хотели, чтобы экс-футболист возглавил команду только по окончании нынешнего сезона, но поражение в полуфинальном матче Суперкубка Испании с мадридским «Атлетико» (2:3) заставило их пересмотреть планы.

Хави начал тренерскую карьеру в мае 2019 года, возглавив «Аль-Садд». Его соглашение с катарским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.

«Барселона», набрав в 19 матчах 40 очков, возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры.