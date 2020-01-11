«Барселона» хочет, чтобы Хави определился с будущим до конца 12 января

Руководство «Барселоны» предложило своему бывшему игроку Хави сменить Эрнесто Вальверде на посту главного тренера команды. В каталонском клубе хотят, чтобы 39-летний специалист дал ответ до конца завтрашнего дня (12 января), сообщает Marca.
Ранее стало известно, что сине-гранатовые готовы подписать с Хави контракт до 30 июня 2022 года. Первоначально боссы «Барселоны» хотели, чтобы экс-футболист возглавил команду только по окончании нынешнего сезона, но поражение в полуфинальном матче Суперкубка Испании с мадридским «Атлетико» (2:3) заставило их пересмотреть планы.
Хави начал тренерскую карьеру в мае 2019 года, возглавив «Аль-Садд». Его соглашение с катарским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.
«Барселона», набрав в 19 матчах 40 очков, возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры.
- 11 января 2020
-
22:42
-
22:27
-
22:23
-
22:04
-
22:00
-
21:57
-
21:51
-
21:33
-
21:22
-
21:19
-
21:15
-
21:11
-
20:59
-
20:55
-
20:49
-
20:47
-
20:34
-
20:04
-
20:02
-
19:55
-
19:52
-
19:43
-
19:38
-
19:33
-
19:32
-
19:28
-
19:20
-
19:11
-
19:08
-
18:59
-
18:53
-
18:47
-
18:43
-
18:39
-
18:38