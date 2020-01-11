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Роскошная голевая многоходовка — в обзоре матча «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»

Роскошная голевая многоходовка — в обзоре матча «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»
Футбол / Англия 0

«Вулверхэмптон» на своём поле сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 1:1 в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол, на 7-й минуте, забил полузащитник гостей Мигель Альмирон. Он мощным ударом под перекладину завершил комбинацию с участием пяти игроков, начатую с отбора в центре поля.

Уже через 7 минут хозяева восстановили равновесие. Полузащитник Леандер Дендонкер после подачи углового отправил мяч ногой с лёта в угол ворот с близкого расстояния.

Судья предъявил три жёлтые карточки гостям и ни одной — хозяевам.

Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Вулверхэмптон», набрав 31 очко, занимает в турнирной таблице АПЛ 7-е место, а «Ньюкасл Юнайтед» с 26 очками — 13-е.

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