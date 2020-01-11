Моуринью — о матче с «Ливерпулем»: «Тоттенхэм» ничего не получил, хотя чего-то заслуживал

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью дал комментарий после домашнего матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:1).
«Это футбол. Иногда получаешь больше, чем заслуживаешь, иногда меньше. Сегодня мы ничего не получили, хотя чего-то заслуживали.
Это был матч лучшей команды в мире против команды, которая переживает непростой период, у которой есть травмы в трудный отрезок сезона. Парни были фантастическими, когда пытались изменить ход встречи и создавали проблемы.
Попадание в топ-4 АПЛ? Можно говорить о первой четвёрке, когда начинаешь сезон с нулём очков. Но трудно говорить об этом, когда начинаешь с минус 12», — приводит слова Моуринью BBC.
«Ливерпуль», набрав 61 очко, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, «Тоттенхэм» (30) занимает восьмое место.
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