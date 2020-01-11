«Ницца» сыграла вничью с «Анже» в матче Лиги 1, «Ним» обыграл «Реймс»

В матче 20-го тура французской Лиги 1 «Анже» принимал «Ниццу». Встреча прошла на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 37-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Анже» Сада Тиуб. В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи назначил пенальти, который успешно реализовал полузащитник «Ниццы» Вилан Сиприен.



«Анже» набрал 29 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ницца» (28) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Пари Сен-Жермен».



В других матчах тура «Ним» обыграл «Реймса» со счётом 2:0, «Амьен» уступил «Монпелье» — 1:2, «Мец» одолел «Страсбург» — 1:0, а «Тулуза» проиграла «Бресту» — 2:5.