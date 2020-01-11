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«Ницца» сыграла вничью с «Анже» в матче Лиги 1, «Ним» обыграл «Реймс»

«Ницца» сыграла вничью с «Анже» в матче Лиги 1, «Ним» обыграл «Реймс»
Футбол / Франция 0

В матче 20-го тура французской Лиги 1 «Анже» принимал «Ниццу». Встреча прошла на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 37-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Анже» Сада Тиуб. В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи назначил пенальти, который успешно реализовал полузащитник «Ниццы» Вилан Сиприен.

«Анже» набрал 29 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ницца» (28) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Пари Сен-Жермен».

В других матчах тура «Ним» обыграл «Реймса» со счётом 2:0, «Амьен» уступил «Монпелье» — 1:2, «Мец» одолел «Страсбург» — 1:0, а «Тулуза» проиграла «Бресту» — 2:5.

Франция - Лига 1. 20-й тур
11 января 2020, суббота. 22:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
1 : 1
Ницца
Ницца
1:0 Тиуб – 37'   1:1 Сиприен – 45+5' (пен)
Франция - Лига 1. 20-й тур
11 января 2020, суббота. 22:00 МСК
Ним
Ним
Окончен
2 : 0
Реймс
Реймс
1:0 Рипар – 15'   2:0 Бенрау – 90+3'
Удаления: нет / Ромао – 57'
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