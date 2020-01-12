Шалимов: посмотрим, кого можем отдать в аренду после подписания Ильина

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал о планах команды на учебно-тренировочный сбор, а также выразил мнение о дальнейшей работе клуба на трансферном рынке.

«Входить в сбор будем плавно, затронем общую выносливость, в конце сборов, перед двумя контрольными матчами, — скоростную выносливость. Эта работа будет у нас проходить утром, на вечерней тренировке все с мячами — техника, тактика.

Мы знали, кто приедет к нам травмированными, кто ещё не восстановился, после травм, которые получили в прошлом году. Надеемся, Ризван Уциев начнёт работать в общей группе на вторых сборах, так же как и Бернард Бериша. По болезни нет на сборах Магомеда Мусалова. Остальные все чувствуют себя хорошо. В том числе Раванелли, который будет работать без ограничений.

На данный момент подписал с нами контракт Ильин. Дальше идёт работа, и исходя из этого мы будем смотреть, кого можем отдать в аренду, потому что в заявке 25 человек, мы должны это тоже учитывать», — приводит слова Шалимова официальный сайт «Ахмата».

«Ахмат», набрав 19 очков в 19 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.