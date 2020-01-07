Президент «Урала»: Ильин ушёл бы от нас бесплатно, а так — получили деньги от «Ахмата»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал переход нападающего команды Владимира Ильина в грозненский «Ахмат».



«Нам не удалось договориться с Ильиным. Видимо, «Ахмат» предложил ему лучшие условия. Никаких обид нет, с Володей (Ильиным. — Прим. «Чемпионата») мы обо всём поговорили. В какой-то степени и нам это выгодно, потому что у него через пять месяцев заканчивается контракт. Ильин ушёл бы от нас бесплатно, а так — получили деньги», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ильин защищал цвета «Урала» с 2017 года, а ранее выступал за «Кубань», «Химик», «Тосно», «Динамо» из Санкт-Петербурга и ряд других команд. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 4 гола и 1 результативную передачу, а также получил 4 жёлтые карточки.