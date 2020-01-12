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Ибрагимович: мой разум всё ещё острый, а тело последует за ним

Ибрагимович: мой разум всё ещё острый, а тело последует за ним
Футбол / Италия 0

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович подвёл итоги встречи 19-го тура чемпионата Италии, в которой россонери одержали гостевую победу над «Кальяри» со счётом 2:0.

«Для нападающего важно попадать в цель. Иногда это получается, иногда нет. Я чувствую себя хорошо. Я ошибся в нескольких эпизодах в начале игры, но мне нужно время, чтобы обрести оптимальную форму. Мой разум всё ещё острый, а тело последует за ним.

Это была моя вторая игра после возвращения, с «Сампдорией» мы сыграли 0:0. Здесь мы набрали три очка и должны продолжать работать. Когда вы много работаете, то удача поворачивается к вам лицом. Забитые мячи на «Сан-Сиро» я буду праздновать как бог. Я каждый раз это делаю, благодаря чему чувствую себя живым.

Что мне нужно сделать, чтобы добиться продления контракта? Нужно выиграть скудетто (смеётся)», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sports Italia.

«Милан», набрав 25 очков в 19 турах, занимает 8-е место в Серии А.

Гол Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Кальяри» в матче Серии А
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