Защитник «Милана» Кальдара перешёл в «Аталанту» на правах аренды
Защитник «Милана» Маттиа Кальдара перешёл в «Аталанту» на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба из Бергамо. Арендное соглашение 25-летнего итальянского футболиста рассчитано на 1,5 года с правом последующего выкупа игрока.
Кальдара стал игроком «Милана» в 2018 году, спустя всего две недели с момента перехода в «Ювентус» за € 19 млн. Трансфер состоялся в результате прямого обмена на Леонардо Бонуччи, выразившего желание вернуться обратно в Турин. Оба футболиста на тот момент были оценены клубами в € 35 млн.
В период с 2018 по 2019 год Кальдара в составе россонери из-за травм пропустил 328 дней (44 матча). В этом сезоне он ни разу не появлялся на поле в официальных матчах. Всего в «Милане» он отыграл 2 матча.
«Аталанта» арендует защитника «Милана» Кальдару с правом выкупа за € 15 млн
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