Защитник «Хоффенхайма» перешёл в «Вердер»
Защитник «Хоффенхайма» Кевин Фогт перешёл в «Вердер» на правах аренды, сообщает пресс-служба бременской команды. Арендное соглашение 28-летнего немецкого футболиста рассчитано до конца сезона-2019/20.
Ранее сообщалось, что Фогт не принимал участия в последних матчах и отказался от капитанской повязки из-за конфликта с руководством команды.
Фогт выступает в составе «Хоффенхайма» с 2016 года. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 11 матчах чемпионата Германии.
«Хоффенхайм» набрал 27 очков в 17 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Бременский «Вердер» (14) — на предпоследнем, 17-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «РБ Лейпциг», набравший 37 очков в 17 матчах.
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