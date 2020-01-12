«Манчестер Сити» громит «Астон Виллу». Агуэро забил ударом из-за пределов штрафной. Видео

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал автором третьего гола в выездном матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой». Аргентинец отличился на 28-й минуте, забив ударом из-за пределов штрафной площади.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее два мяча в ворота «Астон Виллы» отправил форвард «горожан» Рияд Марез, которому ассистировали Агуэро и нападающий Габриэл Жезус.

Матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» сейчас проходит в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». К 43-й минуте счёт 3:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы. На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В активе «горожан» 44 очка. «Астон Вилла» (21) — на 18-м месте.