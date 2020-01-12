Агуэро забил пятый гол «Астон Вилле», обыграв трёх защитников. Видео

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал автором пятого гола в выездной встрече 22-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой». Аргентинец отличился на 57-й минуте, обыграв трёх защитников.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Для Агуэро этот гол стал вторым в матче. Дубль оформил также форвард «горожан» Рияд Марез. Ещё один мяч в ворота «Астон Виллы» отправил нападающий гостей Габриэл Жезус.

Встреча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» сейчас проходит в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». К 77-й минуте счёт 5:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы. На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В активе «горожан» 44 очка. «Астон Вилла» (21) — на 18-м месте.