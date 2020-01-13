«Монако» с Головиным сыграл вничью с «ПСЖ» в матче Лиги 1

В матче 20-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Монако». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 3:3.
Автором первого мяча стал нападающий «ПСЖ» Неймар, отличившийся на 3-й минуте. До середины первого тайма «Монако» вышел вперёд благодаря голам нападающих Желсона Мартинша и Виссама Бен-Йеддера. На 24-й минуте защитник монегасков Фоде Балло-Туре сравнял счёт, отправив мяч в собственные ворота. Перед свистком на перерыв Неймар оформил дубль, реализовав пенальти. На 70-й минуте отличился форвард гостей Ислам Слимани.
Российский хавбек «Монако» Александр Головин начал матч в стартовом составе и оставался на поле до финального свистка.
«ПСЖ», набрав 46 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Монако» (29) занимает восьмое место.
15 января «ПСЖ» и «Монако» проведут перенесённый матч 15-го тура Лиги 1. Встреча состоится в Фонвьее на стадионе «Луи II», начало — в 23:00 мск.
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