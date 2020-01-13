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«Монако» с Головиным сыграл вничью с «ПСЖ» в матче Лиги 1

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «ПСЖ» в матче Лиги 1
Футбол / Франция 0

В матче 20-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Монако». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 3:3.

Автором первого мяча стал нападающий «ПСЖ» Неймар, отличившийся на 3-й минуте. До середины первого тайма «Монако» вышел вперёд благодаря голам нападающих Желсона Мартинша и Виссама Бен-Йеддера. На 24-й минуте защитник монегасков Фоде Балло-Туре сравнял счёт, отправив мяч в собственные ворота. Перед свистком на перерыв Неймар оформил дубль, реализовав пенальти. На 70-й минуте отличился форвард гостей Ислам Слимани.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин начал матч в стартовом составе и оставался на поле до финального свистка.

«ПСЖ», набрав 46 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Монако» (29) занимает восьмое место.

15 января «ПСЖ» и «Монако» проведут перенесённый матч 15-го тура Лиги 1. Встреча состоится в Фонвьее на стадионе «Луи II», начало — в 23:00 мск.

Франция - Лига 1. 20-й тур
12 января 2020, воскресенье. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 3
Монако
Монако
1:0 Неймар – 3'   1:1 Мартинш – 7'   1:2 Бен-Йеддер – 13'   2:2 Балло-Туре – 24' (автогол)   3:2 Неймар – 42' (пен)   3:3 Слимани – 70'
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