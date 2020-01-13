Ф. Вальверде – о своём удалении: игроки «Реала» похвалили меня, когда я покидал поле

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал о своём удалении в матче за Суперкубок Испании, в котором «сливочные» обыграли «Атлетико» Мадрид в серии пенальти (0:0, 4:1 по пен.).
«Я не должен был удаляться и играть так грубо. Я извинился перед Моратой. Это единственное, что я мог сделать. Игроки «Реала» похвалили меня, когда я покидал поле. Весь тренерский штаб поддержал меня. Симеоне тоже подошёл, хотя он не был обязан.
Впечатления от выигранного трофея? Я очень счастлив. То, что происходит со мной – невероятно», — приводит слова Вальверде El Chiringuito TV.
«Реал» стал обладателем Суперкубка Испании в 11-й раз в своей истории. По числу побед в турнире мадридский клуб уступает только «Барселоне», которая выигрывала Суперкубок Испании 13 раз.
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