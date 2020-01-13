«Милан» заинтересован в подписании защитника «Баварии» Боатенга

Итальянский «Милан» проявляет интерес к немецкому защитнику «Баварии» Жерому Боатенгу, сообщает Sky Germany.

Несмотря на то, что ранее главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик объявил о том, что клуб не рассматривает предложения по Жерому Боатенгу, «Милан» поинтересовался о возможности подписания немецкого защитника. Предпочтительная формула сделки Боатенга — аренда с опцией выкупа, однако зарплата игрока станет главной проблемой для россонери. Сообщается, что в случае продажи 31-летнего защитника немецкий клуб желает выручить не менее € 15 млн.



Также ожидается что, в ближайшие дни «Милан» официально объявит о переходе защитника «Аталанты» Симона Кьера, который уже прошёл медобследование перед переходом в клуб.

Жером Боатенг принял участие в 15 матчах в этом сезоне за «Баварию» во всех соревнованиях. Контракт немецкого защитника с клубом рассчитан до лета 2021 года.