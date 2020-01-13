Хёведес согласовал контракт с «Кёльном», клуб ведёт переговоры с «Локомотивом»

Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес может в ближайшее время вернуться на родину, в Германию.
Как сообщает Bild, в услугах 31-летнего футболиста заинтересован «Кёльн». Более того, клуб уже договорился с Бенедиктом об условиях личного контракта и в настоящее время ведёт переговоры с «железнодорожниками», которые складываются нелегко. «Кёльн» хочет заполучить игрока уже в зимнее трансферное окно, но «Локомотив» пока отказывается его продавать.
Отмечается, что Хёведес ощущает себя в Москве комфортно, но для его семьи приоритетом является возвращение в Германию. Контракт Бенедикта с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2021 года.
Хёведес защищает цвета «Локомотива» с 2018 года, а ранее выступал за «Шальке-04» и «Ювентус». В нынешнем сезоне немец провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге и получил 1 жёлтую карточку.
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