Как проведут зимнее трансферное окно российские топ-клубы. «Локомотив»

Кто может прийти
Главными позициями, которые хочет укрепить «Локомотив» этой зимой, являются позиции в линии защиты. Клуб активно смотрит игроков на позицию центрального и левого защитника. «Локомотив» ведёт диалог о переходе немецкого центрального защитника Вальдемара Антона, который выступает за «Ганновер-96». Ключевой вопрос – в сумме. Если клубы сумеют договориться о стоимости трансфера, то игрок почти наверняка переедет в Москву.
На левого защитника клуб рассматривает несколько вариантов. К примеру, скауты «Локомотива» летали в Грецию смотреть Димитриса Яннулиса. Не исключено, что именно 24-летний греческий защитник ПАОКа станет тем, кто усилит московский клуб этой зимой.
Кто может уйти
Главным игроком из тех, кто может покинуть клуб, является Соломон Кверквелия. Грузинский защитник сначала долго восстанавливался от травмы, а после восстановления очень редко выходил на поле. «Локомотив» готов отпустить защитника при наличии предложения, которое устроит клуб. Рассматриваются варианты трансфера и в российские команды, и в европейские. Развития этой темы, по нашим данным, можно ожидать в ближайший месяц. Также возможен уход Эдера, если будет приемлемое предложение. Но в это пока верится меньше. На горизонте не видно команд, которые могли бы заинтересоваться португальцем. Да и «Локо» вряд ли захочет оставаться лишь с одним Смоловым в роли форварда. Кстати, если верить испанскому изданию Diario La Grada, то сам Фёдор может перебраться в «Эспаньол», но при этом нападающий является вторым выбором, и каталонский клуб попытается купить его, если не сумеет заполучить форварда «Бенфики» Рауля Де Томаса, ранее выступавшего за мадридский «Реал». Посмотрим, как развернётся эта ситуация.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Что с теми, у кого заканчивается контракт
Контракты летом заканчиваются у двух защитников: Чорлуки и Рыбуся. По нашим данным, новое соглашение с Чорлукой почти наверняка будет подписано. Защитник здорово играет в этом сезоне, подтверждает свой высокий уровень и руководить всей обороной команды. Что касается Рыбуся, то здесь, по нашей информации, ситуация другая. На данный момент, куда более вероятен вариант, что поляку не предложат новое соглашение и он покинет команду летом. Но мы знаем, что если Юрий Сёмин сильно захочет, то любая ситуация может поменяться.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Стоит отметить, что летом истекает контракт и у Фарфана, который продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы. По перуанцу пока решения нет. Скорее всего, оно будет принято ближе к лету, когда будет ясно – сможет ли нападающий ещё приносить пользу команде или нет.
- 7 января 2020
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