Как проведут зимнее трансферное окно российские топ-клубы. «Локомотив»

Кто может прийти

Главными позициями, которые хочет укрепить «Локомотив» этой зимой, являются позиции в линии защиты. Клуб активно смотрит игроков на позицию центрального и левого защитника. «Локомотив» ведёт диалог о переходе немецкого центрального защитника Вальдемара Антона, который выступает за «Ганновер-96». Ключевой вопрос – в сумме. Если клубы сумеют договориться о стоимости трансфера, то игрок почти наверняка переедет в Москву.

На левого защитника клуб рассматривает несколько вариантов. К примеру, скауты «Локомотива» летали в Грецию смотреть Димитриса Яннулиса. Не исключено, что именно 24-летний греческий защитник ПАОКа станет тем, кто усилит московский клуб этой зимой.

Главные задачи на зиму-2020. «Локомотив» Команда Юрия Сёмина смазала концовку года. Во второй части сезона ей надо стать лучше, чтобы попасть в Лигу чемпионов в третий раз подряд.

Кто может уйти

Главным игроком из тех, кто может покинуть клуб, является Соломон Кверквелия. Грузинский защитник сначала долго восстанавливался от травмы, а после восстановления очень редко выходил на поле. «Локомотив» готов отпустить защитника при наличии предложения, которое устроит клуб. Рассматриваются варианты трансфера и в российские команды, и в европейские. Развития этой темы, по нашим данным, можно ожидать в ближайший месяц. Также возможен уход Эдера, если будет приемлемое предложение. Но в это пока верится меньше. На горизонте не видно команд, которые могли бы заинтересоваться португальцем. Да и «Локо» вряд ли захочет оставаться лишь с одним Смоловым в роли форварда. Кстати, если верить испанскому изданию Diario La Grada, то сам Фёдор может перебраться в «Эспаньол», но при этом нападающий является вторым выбором, и каталонский клуб попытается купить его, если не сумеет заполучить форварда «Бенфики» Рауля Де Томаса, ранее выступавшего за мадридский «Реал». Посмотрим, как развернётся эта ситуация.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Эспаньол» хочет купить Смолова. Что об этом нужно знать Новость о возможном трансфере форварда «Локомотива» – не просто слух.

Что с теми, у кого заканчивается контракт

Контракты летом заканчиваются у двух защитников: Чорлуки и Рыбуся. По нашим данным, новое соглашение с Чорлукой почти наверняка будет подписано. Защитник здорово играет в этом сезоне, подтверждает свой высокий уровень и руководить всей обороной команды. Что касается Рыбуся, то здесь, по нашей информации, ситуация другая. На данный момент, куда более вероятен вариант, что поляку не предложат новое соглашение и он покинет команду летом. Но мы знаем, что если Юрий Сёмин сильно захочет, то любая ситуация может поменяться.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Стоит отметить, что летом истекает контракт и у Фарфана, который продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы. По перуанцу пока решения нет. Скорее всего, оно будет принято ближе к лету, когда будет ясно – сможет ли нападающий ещё приносить пользу команде или нет.