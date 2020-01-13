«Манчестер Юнайтед» готов включить Перейру или Рохо в сделку по Фернандешу

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, клубы ведут очень продвинутые переговоры и готовы закрыть сделку в ближайшее время. Контракт португальца, как сообщается, уже согласован. «Спортинг» получит от «Манчестер Юнайтед» € 60 млн за игрока гарантированно, остальная сумма будет фигурировать в качестве бонусов. Ожидается, что в сделку может быть включён защитник «МЮ» Маркос Рохо или хавбек Андреас Перейра. Клуб из Лиссабона начал искать замену футболисту.

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш забил 13 голов и сделал 13 результативных передач в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.



После 22 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе манкунианцев 34 очка.