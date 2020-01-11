«Манчестер Юнайтед» близок к трансферу хавбека «Спортинга» Фернандеша за € 70 млн

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает Record.

Согласно информации источника, президент португальского клуба Федерико Варандас вместе со спортивным директором Уго Вианой прибыли в Манчестер и уже вступили в переговоры по трансферу 25-летнего хавбека. Ожидается, что «красные дьяволы» заплатят за футболиста порядка € 70 млн. Не исключено, что «Спортинг» из-за финансовых проблем согласится получать платежи за трансфер в рассрочку.

В текущем сезоне Фернандеш принял участие в 24 матчах на клубном уровне. На счету португальца 13 забитых мячей и 13 результативных передач. Контракт полузащитника со «Спортингом» рассчитан до лета 2023 года.