Неймар назвал переход в «ПСЖ» одним из лучших впечатлений в своей карьере

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался об отношениях с болельщиками клуба, ранее активно выражавших недовольство на фоне слухов о его уходе из команды.



«Мой приход в «ПСЖ» стал одним из лучших впечатлений в моей карьере. То, как болельщики приняли меня, было прекрасно. И, на мой взгляд, наши отношения развиваются. Все знают, что случилось прошлым летом. Это в прошлом. Сегодня я игрок «ПСЖ». Я буду играть здесь и отдавать всего себя.



«ПСЖ» способен провести отличный сезон. У нас прекрасные болельщики, и я не имею ничего против них – наоборот, я испытываю к ним огромную привязанность и большое уважение. Надеюсь, они продолжат нас поддерживать и вновь помогут нам. Хочу, чтобы они продолжали делать то же, что и сейчас, а я в свою очередь буду выкладываться на поле на сто процентов», — приводит слова Неймара Goal.com.

Неймар: в матче с «Монако» «ПСЖ» играл лучше, у нас было множество моментов