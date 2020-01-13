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Гаттузо предложил игрокам «Наполи» совершить паломничество к мощам святого Януария

Гаттузо предложил игрокам «Наполи» совершить паломничество к мощам святого Януария
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо в шутку предложил футболистам неаполитанского клуба совершить паломничество к святому месту, чтобы прервать неудачную серию.

«Неудачи „Наполи“ — моя вина, но наступят лучшие времена. Нам просто нужно стиснуть зубы и продолжать работать. Думаю, всем нам нужно отправиться в паломничество в Сан-Дженнаро (в катакомбах Сан-Дженнаро в Неаполе находятся мощи священномученика Януария. — Прим. „Чемпионата“), потому что мы пропускаем абсурдные голы», — приводит слова специалиста Football Italia со ссылкой на Striscia La Notizia.

42-летний Гаттузо возглавил «Наполи» 11 декабря. Под его руководством неаполитанский клуб провёл четыре матча в чемпионате Италии, одержал одну победу и потерпел три поражения.

«Наполи», набрав 24 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А.

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