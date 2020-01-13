«Милан» объявил о переходе Беговича

Боснийский вратарь «Борнмута» Асмир Бегович перешёл в «Милан», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Миланцы арендовали футболиста до окончания сезона.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Милана».

В первой части сезона голкипер выступал на правах аренды за азербайджанский «Карабах». В чемпионате Азербайджана 32-летний вратарь принял участие в 10 матчах (все — в основном составе), в которых пропустил пять мячей и получил одну жёлтую карточку.

«Милан», набрав 25 очков в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. В следующем туре миланский клуб на своём поле встретится с «Удинезе». Матч состоится 19 января на стадионе «Джузеппе Меацца».