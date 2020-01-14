«Парма» обыграла «Лечче» и вышла на 7-е место в Серии А
В матче 19-го тура итальянской Серии А «Парма» принимала «Лечче». Встреча состоялась на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Во втором тайме, на 57-й минуте, счёт в матче открыл защитник «Пармы» Симоне Якопини. Через 15 минут нападающий Андреас Корнелиус упрочил преимущество хозяев в счёте. Таким образом, «Лечче» продлил серию без побед в Серии А до 5 матчей.
«Парма» набрала 28 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лечче» (15) — на 17-м месте. Лидером соревнований на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 48 очков в 19 матчах. В следующем туре «Парма» сыграет с «Ювентусом», а «Лечче» примет миланский «Интер».
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