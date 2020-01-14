5 лучших голов 22-го тура английской Премьер-лиги. Видео

Представлены пять лучших голов 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. В подборку вошли забитые мячи Пьера-Эмерика Обамеянга «Арсенал», Ришарлисона «Эвертон», Мэйсона Гринвуда «Манчестер Юнайтед», Мигеля Альмирона «Ньюкасл Юнайтед» и Серхио Агуэро «Манчестер Сити».

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После 22 туров турнирную таблицу английского чемпионата возглавляет «Ливерпуль». В активе мерсисайдцев 61 очко. Второе место занимает «Манчестер Сити» (47), третье — «Лестер Сити» (45). Топ-4 замыкает лондонский «Челси» (39). На пятом месте — «Манчестер Юнайтед» (34).



Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020



Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2019/2020