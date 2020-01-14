Как «Ливерпуль» вошёл в историю (и Агуэро тоже). Разбор 22-го тура АПЛ

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста журналистов Кирилла Хаита и Григория Телингатера. Обсуждаем 22-й тур АПЛ. «Тоттенхэм» был неплох, но этого не хватило, чтобы остановить «Ливерпуль». Клопп создаёт историческую команду. У «Астон Виллы» после матча с «Сити» может быть психологическая травма. А ещё месть «Саутгемптона» и эффективность (временная) Маты.
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В этом выпуске:
0:41 – У «Ливерпуля» могло случиться всё, но случился рекорд.
3:12 – Кирилла унесло, и он начал объяснять через «Барселону».
6:17 – Фирмино лучше, чем Жезус.
13:16 – «Ливерпуль» больше не борется за чемпионство. Зато борется за место в истории.
17:28 – «Челси» исправил важный косяк.
21:56 – Ковачич на скамейке, Баркли на поле. Что не так?
26:51 – Мата вышел в основе «МЮ». Сульшер о нём вспомнил!
35:15 – Абсолютно дурацкое удаление Обамеянга.
43:29 – Агуэро – красавчик, рекордсмен и вообще молодец.
46:38 – Гриша про Грилиша, а Кирилл уничтожает «Астон Виллу».
54:33 – Кто главные претенденты на вылет из АПЛ?
1:00:15 – Мы вернулись к «Сити». У Гвардиолы есть проблема помимо Отаменди.
1:03:44 – «Саутгемптон» делает а-та-та «Лестеру» (извините).
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