«Манчестер Юнайтед» отказался от покупки Хаверца зимой. «Байер» запросил более € 100 млн
Полузащитник леверкузенского «Байера» Кай Хаверц не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» в январе. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, английский клуб делал запрос по 20-летнему футболисту в зимнее трансферное окно, но немецкий клуб установил ценник за игрока в размере более € 100 млн. «Манчестер Юнайтед» отказался приобретать игрока за такую сумму.
«Манчестер Юнайтед» также продолжает проявлять интерес к хавбеку «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Уинксу и полузащитнику «Астон Виллы» Джеку Грилишу.
20-летний Хаверц является воспитанником «Байера». Кай Хаверц принял участие в 14 матчах чемпионата Германии за «Байер» в этом сезоне. 20-летний полузащитник забил два гола и отметился одной результативной передачей.
Хаверц — самый молодой игрок, который провёл 100 матчей в Бундеслиге
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