Президент «Ростова» Арутюнянц: игроками интересуются в Германии, Италии и Англии

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением о целях команды на текущий сезон и рассказал об интересах других клубов к игрокам.

«Команда — это не группа отдельных игроков. Я считаю, что главное — это сбалансированный состав. Клуб не планирует расставаться с игроками в зимнее трансферное окно. Никто не покинет «Ростов», если мы этого не хотим.



Что касается футболистов, о которых говорят, то никто не уйдёт. Ко многим есть интерес, мы получаем запросы из Германии, Италии, Англии, есть интерес и от российских клубов. Но сегодня у нас другие задачи – продление контрактов с нашими игроками. Знаем, что если мы собираемся играть в следующем сезоне в еврокубках, то нам нужна глубина состава. Посмотрим, сможем ли мы усилить команду. Это должны быть футболисты, которые сделают нас сильнее», — приводит слова Арутюнянца официальный сайт клуба.