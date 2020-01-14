Владимир Маминов возглавил «Актобе»

Бывший игрок и тренер «Локомотива» Владимир Маминов подписал контракт с «Актобе». Об этом сообщается на официальной странице команды в соцсети «ВКонтакте».

45-летний специалист уже приступил к комплектованию состава команды и в ближайшее время отправится с командой на первые учебно-тренировочные сборы в Турцию. Официальное представление главного тренера состоится после первых сборов.

«Актобе» по итогам минувшего сезона вылетел из казахстанской Премьер-лиги. Сообщается, что детали контракта не разглашаются.

Владимир Маминов выступал за «Локомотив» с 1992 по 2008 год. После завершения карьеры он вошёл в тренерский штаб «Локомотива», в котором работал с 2009 по 2011 год. На протяжении некоторого времени Маминов временно исполнял обязанности главного тренера московской команды. Позже он тренировал «Рубин», «Химки», «Солярис» и «Тюмень».