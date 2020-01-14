Владимир Маминов возглавил «Актобе»

Бывший игрок и тренер «Локомотива» Владимир Маминов подписал контракт с «Актобе». Об этом сообщается на официальной странице команды в соцсети «ВКонтакте».
45-летний специалист уже приступил к комплектованию состава команды и в ближайшее время отправится с командой на первые учебно-тренировочные сборы в Турцию. Официальное представление главного тренера состоится после первых сборов.
«Актобе» по итогам минувшего сезона вылетел из казахстанской Премьер-лиги. Сообщается, что детали контракта не разглашаются.
Владимир Маминов выступал за «Локомотив» с 1992 по 2008 год. После завершения карьеры он вошёл в тренерский штаб «Локомотива», в котором работал с 2009 по 2011 год. На протяжении некоторого времени Маминов временно исполнял обязанности главного тренера московской команды. Позже он тренировал «Рубин», «Химки», «Солярис» и «Тюмень».
- 14 января 2020
-
16:23
-
16:11
-
16:06
-
16:01
-
15:48
-
15:08
-
15:05
-
14:56
-
14:42
-
14:38
-
14:24
-
14:12
-
13:52
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:37
-
13:30
-
13:20
-
13:16
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
13:00
-
12:31
-
12:31
-
11:56
-
11:48
-
11:26
-
11:19
-
11:08
-
10:49
-
10:38
-
10:28
-
10:19