Сульшер считает, что Гринвуда могут взять на ЧЕ-2020 в составе сборной Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о нападающем команды Мэйсоне Гринвуде.
«Я думаю, что у Мэйсона будет высококлассная и долгая карьера, пусть сейчас парень встанет на ноги, прежде чем мы будет говорить о сборной Англии и чемпионате Европы. Сейчас он должен быть сосредоточен только на том, чтобы играть больше и продолжать совершенствоваться. Если он будет играть ещё лучше, это произойдёт само собой. Гринвуд уже вызывался в молодёжную сборную. Ему просто нужно сосредоточиться на своей игре», — приводит слова Сульшера Sky Sports.
18-летний Мэйсон Гринвуд забил 9 мячей во всех соревнованиях за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера занимают пятое место в английской Премьер-лиге, набрав 34 очка в 22 матчах чемпионата.
- 14 января 2020
-
16:23
-
16:11
-
16:06
-
16:01
-
15:48
-
15:08
-
15:05
-
14:56
-
14:42
-
14:38
-
14:24
-
14:12
-
13:52
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:37
-
13:30
-
13:20
-
13:16
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
13:00
-
12:31
-
12:31
-
11:56
-
11:48
-
11:26
-
11:19
-
11:08
-
10:49
-
10:38
-
10:28
-
10:19