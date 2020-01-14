Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Монако» — «ПСЖ». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сетьен: попросил Месси продолжать играть до самой смерти

Сетьен: попросил Месси продолжать играть до самой смерти
Футбол / Испания 0

Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о встрече с нападающим каталонского клуба Лионелем Месси.

«Однажды по приглашению Гвардиолы у меня была возможность понаблюдать за тренировкой Месси со стороны. Я подошёл к нему и попросил продолжать играть до 60 лет или до самой смерти», — приводит слова Сетьена Marca.

Напомним, Кике Сетьен заключил контракт с «Барселоной», рассчитанный до 30 июня 2022 года. Последним клубом Сетьена был «Бетис». Под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате Испании в сезоне-2017/2018, а в сезоне-2018/2019 дошёл до полуфинала Кубка страны.

«Барселона», набрав в 40 очков в 19 матчах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Месси обратился к Вальверде после его увольнения из «Барселоны»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020