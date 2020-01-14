Сетьен: попросил Месси продолжать играть до самой смерти

Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о встрече с нападающим каталонского клуба Лионелем Месси.



«Однажды по приглашению Гвардиолы у меня была возможность понаблюдать за тренировкой Месси со стороны. Я подошёл к нему и попросил продолжать играть до 60 лет или до самой смерти», — приводит слова Сетьена Marca.



Напомним, Кике Сетьен заключил контракт с «Барселоной», рассчитанный до 30 июня 2022 года. Последним клубом Сетьена был «Бетис». Под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате Испании в сезоне-2017/2018, а в сезоне-2018/2019 дошёл до полуфинала Кубка страны.



«Барселона», набрав в 40 очков в 19 матчах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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