Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Монако» — «ПСЖ». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дубль Инсинье помог «Наполи» обыграть «Перуджу» и выйти в 1/4 финала Кубка Италии

Дубль Инсинье помог «Наполи» обыграть «Перуджу» и выйти в 1/4 финала Кубка Италии
Футбол / Италия 0

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» принимал «Перуджу». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 26-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Перуджы», который успешно реализовал нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье. Через 12 минут итальянский форвард реализовал второй одиннадцатиметровый удар и упрочил преимущество хозяев. В компенсированное время первого тайма нападающий гостей Пьетро Йемелло не смог забить пенальти.

Таким образом, «Наполи» вышел в 1/4 финала Кубка Италии, а «Перуджа» завершила выступление в турнире. Соперником неаполитанской команды в четвертьфинальном матче станет победитель пары «Лацио» — «Кремонезе».

Кубок Италии. 1/8 финала
14 января 2020, вторник. 17:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 0
Перуджа
Перуджа
1:0 Инсинье – 26' (пен)   2:0 Инсинье – 38' (пен)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020