Дубль Инсинье помог «Наполи» обыграть «Перуджу» и выйти в 1/4 финала Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» принимал «Перуджу». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 26-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Перуджы», который успешно реализовал нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье. Через 12 минут итальянский форвард реализовал второй одиннадцатиметровый удар и упрочил преимущество хозяев. В компенсированное время первого тайма нападающий гостей Пьетро Йемелло не смог забить пенальти.



Таким образом, «Наполи» вышел в 1/4 финала Кубка Италии, а «Перуджа» завершила выступление в турнире. Соперником неаполитанской команды в четвертьфинальном матче станет победитель пары «Лацио» — «Кремонезе».