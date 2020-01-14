Дубль Инсинье помог «Наполи» обыграть «Перуджу» и выйти в 1/4 финала Кубка Италии
В матче 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» принимал «Перуджу». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 26-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Перуджы», который успешно реализовал нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье. Через 12 минут итальянский форвард реализовал второй одиннадцатиметровый удар и упрочил преимущество хозяев. В компенсированное время первого тайма нападающий гостей Пьетро Йемелло не смог забить пенальти.
Таким образом, «Наполи» вышел в 1/4 финала Кубка Италии, а «Перуджа» завершила выступление в турнире. Соперником неаполитанской команды в четвертьфинальном матче станет победитель пары «Лацио» — «Кремонезе».
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