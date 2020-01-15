Экс-футболист «Спартака» Овусу-Абейе начал музыкальную карьеру, скрывая лицо балаклавой

Бывший футболист московского «Спартака» Квинси Овусу-Абейе стал рэпером, выступая под псевдонимом Blow в группе De Fellas, сообщает Puna.nl.

33-летний ганец на протяжении некоторого времени скрывал свою личность, закрывая лицо балаклавой. При этом, анонсируя выход альбома New Chapter, он опубликовал в своём «инстаграме» фотографию на фоне футболки «Арсенала» с надписью Quincy.

Овусу-Абейе выступал за «Спартак» с 2006 по 2010 год. Также он играл за лондонский «Арсенал», «Сельту», «Бирмингем Сити», «Кардифф Сити», «Портсмут», «Аль-Садд», «Малагу», «Панатинаикос», «Боавишту» и НЕК. За сборную Ганы сыграл 18 матчей, в которых стал автором двух забитых мячей. Становился обладателем Кубка Англии и дважды завоёвывал серебряные медали чемпионата России.