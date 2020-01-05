Игрок 4-й лиги Англии: я ошибся. Забью 50, а не 40 голов, если буду играть против Стоунса

Нападающий Томас Поуп, выступающий за клуб четвёртой по силе лиги Англии «Порт Вейл», вновь пошутил над защитником «Манчестер Сити» Джоном Стоунсом после матча их команд в 1/32 финала Кубка страны.

Впервые Поуп попытался задеть Стоунса летом 2019 года, когда сборная Англии со счётом 1:3 проиграла Нидерландам.

«Знаю, что выступаю в четвёртом дивизионе. Знаю, что он играет за национальную команду и зарабатывает £ 150 тысяч в неделю. Знаю, что он в миллион раз лучше меня как футболист, но я бы с удовольствием играл против Джона Стоунса каждую неделю! Я бы забил 40 мячей за сезон!» — написал тогда Томас на своей странице в «Твиттере».

4 января «Манчестер Сити» и «Порт Вейл» встретились в 1/32 финала Кубка Англии. Матч состоялся в Манчестере и завершился со счётом 4:1 в пользу «горожан». Автором единственного мяча гостей стал именно Поуп.

«Извините, не могу ответить всем. Хочу только сказать, что сильно ошибся, когда сказал, что сумею забить 40 мячей за сезон. Похоже, мне удастся забить 50. Наслаждайтесь выходными», — написал форвард «Порт Вейл» в «Твиттере» после встречи.

«Лучшим моментом дня стал не мой гол, а Бенжамен Менди: он ждал меня возле нашей раздевалки. Он хотел сделать селфи, чтобы опубликовать фото в групповом чате «Манчестер Сити», — позже написал Поуп.