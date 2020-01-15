«Бавария» получит € 500 млн по новому контракту с Audi
Мюнхенская «Бавария» подписала новый спонсорский контракт с автоконцерном Audi, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Новое соглашение будет действовать до 2029 года. По данным Bild, немецкий клуб получит за этот период € 500 млн. Сотрудничество между «Баварией» и Audi длится уже 17 лет.
«Я очень рад досрочному продлению нашего партнёрства с Audi. Для «Баварии» это соглашение является важным стратегическим шагом в будущее. На сегодняшний день «Бавария» и Audi работают вместе уже более полутора десятка лет. Это серьёзная работа, которая приносит дивиденды обеим сторонам. Теперь на официальном уровне это партнёрство продлено ещё почти на десять лет», — сказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
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