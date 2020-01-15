«Вольфсбург» купил защитника «Ред Булл Зальцбург» за € 10 млн

Хорватский защитник «Ред Булл Зальцбург» Марин Понграчич перешёл в «Вольфсбург», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Сумма трансфера составила € 10 млн. Футболист подписал с немецким клубом контракт, который будет действовать до лета 2024 года.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Вольфсбурга».

Понграчич перешёл в «Ред Булл Зальцбург» летом 2017 года из «1860 Мюнхен». Сумма трансфера составила € 1 млн. В нынешнем сезоне 22-летний хорватский защитник принял участие в пяти матчах австрийской Бундеслиги (четыре — в основном составе), в которых не отметился результативной передачей и получил одну жёлтую карточку.

«Вольфсбург», набрав 24 очка в 17 матчах, занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.