Вальверде получил один матч дисквалификации за удаление в матче с «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде получил наказание за прямую красную карточку в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетико» (0:0, 4:1 по пенальти). Об этом сообщает Marca.

21-летний испанец получил один матч дисквалификации за фол последней надежды на форварде мадридского «Атлетико» Альваро Морате, который был совершён в дополнительное время. Позднее Вальверде извинился перед нападающим. Таким образом, игрок пропустит матч 20-го тура чемпионата Испании с «Севильей».

«Реал» стал обладателем Суперкубка Испании в 11-й раз в своей истории. По количеству побед в турнире мадридский клуб уступает только «Барселоне», которая выигрывала Суперкубок Испании 13 раз.

Федерико Вальверде принял участие в 15 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Полузащитник забил два гола и стал автором трёх результативных передач.