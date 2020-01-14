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«Реал» заработал за участие в Суперкубке Испании больше, чем другие клубы, вместе взятые

«Реал» заработал за участие в Суперкубке Испании больше, чем другие клубы, вместе взятые
Футбол / Испания 0

Стали известны суммы призовых, полученных участниками минувшего розыгрыша Суперкубка Испании по итогам турнира.

Как сообщает AS, больше всех заработал мадридский «Реал», ставший победителем соревнований. С учётом € 6 млн, выплаченных «сливочным» за участие, клуб суммарно получил € 12 млн, что превышает общую выплату остальным участникам. При этом каждый футболист «Королевского клуба» получил за завоёванный трофей по € 150 тыс. призовых.

На втором месте по заработку по итогам Суперкубка Испании расположилась «Барселона», получившая, как и «Реал», € 6 млн за участие. «Атлетико» было выплачено € 4 млн, «Валенсии» – € 1,7 млн.

Напомним, в полуфинале Суперкубка Испании «Реал» победил «Валенсию», а «Атлетико» – «Барселону». В решающем матче «сливочные» одолели «матрасников» в серии пенальти.

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В финале Суперкубка Испании «Реал» выиграл по пенальти у «Атлетико».
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