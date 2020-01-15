Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» согласовало трансфер нападающего самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева.
Если не возникнет непредвиденных обстоятельств, нападающий в ближайшее время подпишет контракт с московским клубом. Напомним, что Соболев не полетел на сбор самарского клуба в турецком городе Белеке.
«Динамо», набрав 24 очка в 19 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (18) — на 15-м месте.
Соболев перешёл в «Крылья Советов» в январе 2018 года из «Томи». Сумма трансфера составила € 366 тыс. В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 18 матчах чемпионата России (все — в основном составе), в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.
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15:12«Динамо» согласовало трансфер Соболева Эксклюзив
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