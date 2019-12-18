Цорн: «Спартаку» предлагали Соболева, но зимой никого брать не будем

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, что команда не планирует укреплять состав в зимнее трансферное окно.

«Скорее всего, болельщики не увидят новичков зимой. Есть одна позиция, которая рассматривается, но не факт, что мы на неё кого-то возьмём. Могу сказать, что это не нападающий и не крайний защитник. В атаке у нас есть Шюррле, Ларссон, Понсе и Мирзов — это если мы будем играть по схеме 3-5-2. Брать ещё одного, не отдавая кого-то из них, не имеет никакого смысла.

Нам предлагали приобрести Соболева. Конечно, из-за статистики эта фамилия фигурирует. Но, как я уже говорил ранее, зимой мы никого, в том числе и его, брать не будем», — приводит слова Цорна Sport24.

Александр Соболев принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги в этом сезоне, забив 10 голов и отдав 3 результативные передачи.