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Ривалдо: «Барселона» неуважительно отнеслась к Вальверде

Ривалдо: «Барселона» неуважительно отнеслась к Вальверде
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо подверг критике каталонский клуб за то, как прошла отставка Эрнесто Вальверде с поста главного тренера.

«Барселона» не очень хорошо провела процесс смены тренера. Они были немного наивными и, возможно, неуважительно отнеслись к Вальверде. Некрасиво вести переговоры с новым тренером в том время, как нынешний ещё работает. Конечно, футбол — это бизнес, но такой клуб, как «Барселона», всегда должен иметь запасные варианты, чтобы избежать подобных ситуаций", — приводит слова Ривардо Goal со ссылкой на Betfair.

Напомним, что Вальверде был уволен после 2,5 лет на посту главного тренера «Барселоны». Его преемником стал Кике Сетьен, последним клубом которого был «Бетис».

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