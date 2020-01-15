Хавбек «Челси» перешёл в «Суонси» на правах аренды
Полузащитник «Челси» Конор Галлахер перешёл в «Суонси Сити» на правах аренды, сообщается на официальном сайте лондонского клуба. Арендное соглашение 19-летнего английского футболиста рассчитано до конца сезона-2019/2020.
Галлахер является воспитанником лондонского «Челси». Первую часть сезона полузащитник провёл на правах аренды в «Чарльтоне». Галлахер принял участие в 26 матчах Чемпионшипа и записал на свой счёт 6 голов. В 2019 году Галлахер был признан лучшим молодым игроком «Челси».
«Суонси Сити» набрал 42 очка в 27 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа. «Чарльтон» (29) — на 19-м месте. Лидером соревнований в настоящий момент является «Вест Бромвич Альбион», набравший 53 очка в 27 матчах.
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