Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Монако» — «ПСЖ». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хавбек «Челси» перешёл в «Суонси» на правах аренды

Хавбек «Челси» перешёл в «Суонси» на правах аренды
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер перешёл в «Суонси Сити» на правах аренды, сообщается на официальном сайте лондонского клуба. Арендное соглашение 19-летнего английского футболиста рассчитано до конца сезона-2019/2020.

Галлахер является воспитанником лондонского «Челси». Первую часть сезона полузащитник провёл на правах аренды в «Чарльтоне». Галлахер принял участие в 26 матчах Чемпионшипа и записал на свой счёт 6 голов. В 2019 году Галлахер был признан лучшим молодым игроком «Челси».

«Суонси Сити» набрал 42 очка в 27 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа. «Чарльтон» (29) — на 19-м месте. Лидером соревнований в настоящий момент является «Вест Бромвич Альбион», набравший 53 очка в 27 матчах.

«Челси» и «Интер» согласовали сумму трансфера Жиру
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020