Жирков: есть японец, который играет в 52 года. У меня ещё вся карьера впереди

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков высказался по поводу своего возраста и шуток на эту тему. Напомним, хавбеку «Зенита» и сборной России на данный момент 36 лет.



«Иванович всё время говорит: посмотри на свой год рождения. И постоянно просит: назови трёх футболистов, кто в 36 ещё играет. Что отвечаю? Раньше точно помнил. Подождите… Квальярелла, Ойеволе в «Тамбове». И ещё один японец, которому 52. Так что у меня ещё вся карьера впереди», — приводит слова Жиркова сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Йокогама» продлила контракт с 52-летним форвардом Кадзуёси Миурой.

В текущем сезоне Жирков принял участие в 18 матчах на клубном уровне. На счету полузащитника 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета следующего года. После 19 туров «Зенит», набрав 45 очков, лидирует в турнирной таблице РПЛ.