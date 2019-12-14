Жиркову вручили награду «Джентльмен года»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков получил награду «Джентльмен года» — 2019. Эту премию ежегодно с 1994 года вручает российская газета «Комсомольская правда».

«Спасибо большое за тёплые слова, спасибо за эту премию «Комсомольской правде» и её читателям», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Отметим, что в 2018 году победителем премии «Джентльмен года» стал полузащитник «Спартака» и национальной команды России Роман Зобнин.

В текущем сезоне Жирков принял участие в 18 матчах на клубном уровне. На счету полузащитника 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета следующего года.

После 19 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков.