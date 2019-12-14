Жиркову вручили награду «Джентльмен года»
Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков получил награду «Джентльмен года» — 2019. Эту премию ежегодно с 1994 года вручает российская газета «Комсомольская правда».
«Спасибо большое за тёплые слова, спасибо за эту премию «Комсомольской правде» и её читателям», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Отметим, что в 2018 году победителем премии «Джентльмен года» стал полузащитник «Спартака» и национальной команды России Роман Зобнин.
В текущем сезоне Жирков принял участие в 18 матчах на клубном уровне. На счету полузащитника 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета следующего года.
После 19 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков.
Полузащитник «Зенита» Жирков стал «Джентльменом года»-2019
- 14 декабря 2019
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