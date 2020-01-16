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Почеттино рассказал, в каких странах он видит своё дальнейшее будущее

Почеттино рассказал, в каких странах он видит своё дальнейшее будущее
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино выразил мнение, что английская Премьер-лига и чемпионат Испании будут для него приоритетными направлениями при выборе клуба.

«Где я вижу свое следующее место работы? В Англии или Испании. Мне повезло, что я начал свою тренерскую карьеру с «Эспаньолом» в Барселоне, а затем приехал в Англию, чтобы выучить английский и познать другие культуры. Футбол был рожден здесь, в Англии, но в Ла Лиге удивительный футбол и удивительные тренеры. Сегодня Ла Лига — эталон игроков и тренеров, и то, как в мире играют в футбол последние 20 лет, это подтверждает.

Будучи тренером, ты всегда старается оказаться в лучшем месте. Думаю, Англия и Испания — это две лучших лиги в мире», — цитирует Почеттино Evening Standart.

Маурисио возглавлял «Тоттенхэм» с мая 2014 года по ноябрь 2019-го. Ранее 47-летний аргентинский специалист работал в «Саутгемптоне» и «Эспаньоле».

Почеттино: готов вернуться в АПЛ, но в мире есть и другие лиги
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