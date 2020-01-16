Шкурин поделился впечатлениями от первого дня на сборах в составе ЦСКА

Нападающий Илья Шкурин, перешедший из минского «Динамо» в ЦСКА этой зимой, рассказал о своих впечатлениях от первого дня на сборах с командой в Кампоаморе (Испания).

«После длительного переезда из Минска в Москву, перелёта в Испанию и дороги до Кампоамора, немного утомились все в команде, но первый день на сборах всегда такой втягивающий. Завтра начнётся основная работа, посмотрим.



Успел ли познакомиться с кем-то из ребят? Только по телевизору был знаком, заочно, видел игры, а так пока особо не было времени на знакомство. Гончаренко пока никаких напуственных слов не говорил, но я знаю, что он верит в меня и хочет чтобы я давал результат», — сказал Шкурин в эфире CSKA TV.



Напомним, что 20-летний белорусский форвард подписал с московским клубом контракт на 4,5 года.



Ранее Шкурин выступал за «Витебск», минский «Энергетик-БГУ» и брестское «Динамо». 20-летний нападающий является игроком молодёжной сборной Беларуси (6 матчей, 1 гол).