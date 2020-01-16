Puma стала техническим спонсором ПСВ

Немецкий производитель спортивной экипировки Puma стал техническим спонсором ПСВ из Эйндховена. Договор вступит в силу июле этого года.



«ПСВ – один из самых известных футбольных клубов в Европе, у него уникальная и очень богатая история. Мы с нетерпением ждём начала совместной работы с таким популярным клубом, который пользуется огромной поддержкой в городе и стремится к успеху на поле и за его пределами. Мы рады приветствовать ПСВ в нашей большой семье и готовы поддерживать их во всем», — заявил директор Puma по спортивному маркетингу и лицензированию Йохан Адамссон.



ПСВ является 24-кратным чемпионом Нидерландом и обладателем девяти Кубков страны. Клуб также выигрывал Кубок чемпионов и Кубок УЕФА.