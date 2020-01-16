Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Puma стала техническим спонсором ПСВ

Puma стала техническим спонсором ПСВ
Футбол / Прочие турниры 0

Немецкий производитель спортивной экипировки Puma стал техническим спонсором ПСВ из Эйндховена. Договор вступит в силу июле этого года.

«ПСВ – один из самых известных футбольных клубов в Европе, у него уникальная и очень богатая история. Мы с нетерпением ждём начала совместной работы с таким популярным клубом, который пользуется огромной поддержкой в городе и стремится к успеху на поле и за его пределами. Мы рады приветствовать ПСВ в нашей большой семье и готовы поддерживать их во всем», — заявил директор Puma по спортивному маркетингу и лицензированию Йохан Адамссон.

ПСВ является 24-кратным чемпионом Нидерландом и обладателем девяти Кубков страны. Клуб также выигрывал Кубок чемпионов и Кубок УЕФА.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020